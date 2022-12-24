Чего ждать от курса доллара в 2023 году? Мнения экспертов

Напомним, в декабре рубль начал дешеветь к доллару. На момент публикации новости один доллар стоит 70,25 рубля. На это влияют множество факторов, в том числе введение ценового потолка для российской нефти, а также рост импорта.

Причём такой курс доллара комфортен для страны. Рассчитывать на вмешательство ЦБ ради укрепления рубля не стоит. По ожиданиям заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, в последнюю неделю года экспортёры будут продавать больше валюты, чтобы заплатить налоги в конце месяца, а импортёры снизят активность. Из-за этого курс доллара может вернуться в диапазон 60-65 рублей.

А вот в начале 2023 года мы можем увидеть доллар примерно по 67,5 рубля. «Но о тех уровнях, что были ещё в конце ноября, нужно просто забыть», — отметил эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер. Главный экономист по России и СНГ Софья Донец и экономист по России и СНГ Андрей Мелащенко считают, что в 2023 году курс будет на уровне 70-75 рублей за доллар в базовом сценарии. При этом другие эксперты говорят, что не стоит исключать как подъёма курса доллара до 80 рублей, так и постепенного снижения до 65-68 (например, к лету).

Ващенко также добавил, что существенное влияние на рубль оказывает государственная политика, и различные решения будут приниматься ситуативно.