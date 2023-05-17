Чего ждать от нового мероприятия Apple и как оно пройдет

Чего ждать от нового мероприятия Apple и как оно пройдетОпубликован план
Компания Apple опубликовала расписание своей предстоящей Всемирной конференции разработчиков (WWDC) 2023, которая состоится в июне. Именно на ней все ждут анонса шлема виртуальной/дополненной реальности компании, о котором слухи ходят уже довольно давно.
Мероприятие начнется в понедельник, 5 июня, со вступительного кейноута, на котором Apple, как ожидается, объявит о своих последних обновлениях программного обеспечения, включая iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 и tvOS 17. Посетители также смогут принять участие в ключевом докладе «Положение дел с платформами», на котором будут представлены более подробные сведения об анонсах дня.
Помимо ключевых докладов, разработчики смогут принять участие в специальных сессиях в Apple Developer Center, хотя содержание этих сессий пока не уточняется. На мероприятии состоится традиционная церемония награждения Apple Design Awards, а также таинственное «Специальное вечернее мероприятие» в Caffè Macs, которое обещает стать главным событием конференции.
По слухам, на WWDC Apple представит долгожданную гарнитуру Reality Pro. Ожидается, что гарнитура, наряду с новыми программными платформами и инструментами для разработчиков, будет еще и продемонстрирована в действии. Кроме того, есть предположения, что в разработке находится новая версия MacBook Air с большим 15-дюймовым дисплеем, которая также может появиться на WWDC.