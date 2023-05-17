Чего ждать от нового мероприятия Apple и как оно пройдет

Помимо ключевых докладов, разработчики смогут принять участие в специальных сессиях в Apple Developer Center, хотя содержание этих сессий пока не уточняется. На мероприятии состоится традиционная церемония награждения Apple Design Awards, а также таинственное «Специальное вечернее мероприятие» в Caffè Macs, которое обещает стать главным событием конференции.

По слухам, на WWDC Apple представит долгожданную гарнитуру Reality Pro. Ожидается, что гарнитура, наряду с новыми программными платформами и инструментами для разработчиков, будет еще и продемонстрирована в действии. Кроме того, есть предположения, что в разработке находится новая версия MacBook Air с большим 15-дюймовым дисплеем, которая также может появиться на WWDC.