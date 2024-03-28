Чего ждать от «принципиально новых» Apple Watch: дизайн, медицинские функции

Слухи говорят о полном обновлении дизайна Apple Watch, которые могут получить название «Apple Watch X». По мере приближения к 10-летнему юбилею устройства Apple стремится к обновлению, которое Марк Гурман назвал «самой большой переделкой». Более изящный дизайн может отличаться более тонким профилем и новой системой магнитных ремешков, делающей нынешние ремешки несовместимыми. Хотя запуск часов в 2024 году вполне возможен, его могут перенести на 2025 год.

С момента появления Apple Watch мониторинг артериального давления был желанной функцией. По данным Bloomberg, в этом году Apple наконец-то представит эту функцию. Однако есть один нюанс: первоначальная реализация не будет предоставлять точные показания систолического и диастолического давления. Вместо этого, подобно функции измерения температуры тела, она будет отслеживать динамику артериального давления в течение определенного времени. Пользователи будут получать уведомления о тенденциях к повышению и записывать потенциальные триггеры. Хотя более точная система уже разрабатывается, «до ее усовершенствования еще далеко».

Еще одно интересное дополнение — функция обнаружения апноэ во сне. Функционируя аналогично другим медицинским функциям, Apple Watch будут следить за сном и дыханием, чтобы выявить возможное апноэ сна. В настоящее время для диагностики апноэ сна часто требуется ночное исследование сна. Если Apple Watch окажутся эффективными в предварительном обнаружении, это может значительно улучшить доступность диагностики.