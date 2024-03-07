Чек с автографом Стива Джобса выставили на аукцион: уже предложили $15000

Датированный 8 июля 1976 года, чек выписан на имя компании Pacific Telephone на сумму 201,41 доллара. На нем указан первый официальный адрес компании в Пало-Альто, штат Калифорния. Чек, описанный как находящийся в "очень хорошем состоянии", в настоящее время выставлен на аукцион RR Auction, и по состоянию на 7 марта 2024 года ставки на него превышают 15 000 долларов.