Чек с автографом Стива Джобса выставили на аукцион: уже предложили $15000

Опубликовано 07 марта 2024, 22:30
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Чек с автографом Стива Джобса выставили на аукцион: уже предложили $15000А еще даже не середина аукциона
Внимание всех энтузиастов Apple и любителей истории, на аукцион выставлен редкий памятный предмет: чек с подписью самого Стива Джобса, использованный для оплаты телефонного счета компании в 1976 году. Этот исторический артефакт позволяет взглянуть на ранние дни существования технологического гиганта, спустя всего несколько месяцев после его основания Джобсом и Стивом Возняком.
Датированный 8 июля 1976 года, чек выписан на имя компании Pacific Telephone на сумму 201,41 доллара. На нем указан первый официальный адрес компании в Пало-Альто, штат Калифорния. Чек, описанный как находящийся в "очень хорошем состоянии", в настоящее время выставлен на аукцион RR Auction, и по состоянию на 7 марта 2024 года ставки на него превышают 15 000 долларов.
Хотя ценник может показаться некоторым непомерно высоким, это не единственная реликвия Apple. На аукционе также представлены другие "сокровища": компьютер Apple-1 с автографом Стива Возняка, рабочий компьютер Apple Lisa с оригинальной коробкой, прототип мыши Macintosh, планшет Newton MessagePad, iPhone 2007 года с заводской пломбой