Наука и технологии
Сегодня в 15:17
Чехлы для брелоков Apple оказались дороже смартфонов Xiaomi
Но это фирменные чехлы модного дома Hermès
На официальном сайте Apple появились чехлы Hermès для брелоков AirTag. Цены на эти аксессуары могут удивить — они выше, чем на многие смартфоны Xiaomi и других производителей.
В то время, как отдельно метка AirTag стоит около 3000 рублей, чехол Hermès с брелоком в комплекте в самом дешёвом варианте оценивается в 27 990 рублей. Это подвеска для сумки. Брелок AirTag Hermès с кольцом для ключей стоит 32 990 рублей, а бирка AirTag Hermès для багажа — 41 990 рублей.
Hermès — это французский дом моды, который был основан как мастерская по изготовлению экипировки для экипажей и верховой езды. Сейчас компания выпускает кожаные изделия.
Стоит отметить, что первые обзорщики AirTag обнаружили один минус у брелока — он слишком легко царапается. То есть носить устройство без чехла — не самое хорошее решение. Впрочем, чехлы Hermès покупать для этого необязательно.