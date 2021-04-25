Чехлы для брелоков Apple оказались дороже смартфонов Xiaomi

В то время, как отдельно метка AirTag стоит около 3000 рублей, чехол Hermès с брелоком в комплекте в самом дешёвом варианте оценивается в 27 990 рублей. Это подвеска для сумки. Брелок AirTag Hermès с кольцом для ключей стоит 32 990 рублей, а бирка AirTag Hermès для багажа — 41 990 рублей.

Hermès — это французский дом моды, который был основан как мастерская по изготовлению экипировки для экипажей и верховой езды. Сейчас компания выпускает кожаные изделия.

Стоит отметить, что первые обзорщики AirTag обнаружили один минус у брелока — он слишком легко царапается. То есть носить устройство без чехла — не самое хорошее решение. Впрочем, чехлы Hermès покупать для этого необязательно.