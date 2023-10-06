Чехлы от первых Google Pixel Watch не подойдут к новым, хотя они почти идентичны

Чехлы от первых Google Pixel Watch не подойдут к новым, хотя они почти идентичныОсновная проблема в головке
Готовящиеся к выпуску часы Pixel Watch 2, несмотря на внешнее сходство с предшественниками, имеют незначительные изменения, которые делают несовместимыми существующие аксессуары, особенно те, которые связаны с заводной головкой или кнопкой часов.
Некоторые бренды на Amazon, такие как Spigen и Caseology, обновили свои товары, указав, что их продукция «не подходит для Pixel Watch 2». Небольшие изменения в дизайне часов включают в себя немного увеличенную заводную головку, немного другую вторую кнопку и измененное расположение выреза для микрофона.
Эти аппаратные изменения означают, что чехлы, предназначенные для оригинальных Pixel Watch, не подойдут для Pixel Watch 2, и пользователям придется ждать новых аксессуаров, специально разработанных для обновленной модели.
Учитывая относительно быстрый выпуск аксессуаров для предыдущей модели, пользователям, скорее всего, не придется долго ждать совместимых защитных чехлов.