Наука и технологии
13:02, 06 октября 2023
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Чехлы от первых Google Pixel Watch не подойдут к новым, хотя они почти идентичны

Основная проблема в головке

Готовящиеся к выпуску часы Pixel Watch 2, несмотря на внешнее сходство с предшественниками, имеют незначительные изменения, которые делают несовместимыми существующие аксессуары, особенно те, которые связаны с заводной головкой или кнопкой часов.

Некоторые бренды на Amazon, такие как Spigen и Caseology, обновили свои товары, указав, что их продукция «не подходит для Pixel Watch 2». Небольшие изменения в дизайне часов включают в себя немного увеличенную заводную головку, немного другую вторую кнопку и измененное расположение выреза для микрофона.

Эти аппаратные изменения означают, что чехлы, предназначенные для оригинальных Pixel Watch, не подойдут для Pixel Watch 2, и пользователям придется ждать новых аксессуаров, специально разработанных для обновленной модели.

Учитывая относительно быстрый выпуск аксессуаров для предыдущей модели, пользователям, скорее всего, не придется долго ждать совместимых защитных чехлов.

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