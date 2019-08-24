Человеческий пот превратили в духи

Сообщается, что в состав аромата Creative Essence вошли капли пота всех сотрудников компании. Конечно, помимо этого не совсем обычного ингредиента использовались и другие, более традиционные.

«Аромат олицетворяет нашу творческую страсть, а именно волнение, мурашки по коже и учащённое сердцебиение во время творческого процесса. Ведь он, в свою очередь, требует самоотдачи и командной работы», — рассказала представительница Mirum Helsinki.

Духи Creative Essence выпустили в рамках кампании по найму персонала. Соискателям, которые понравятся компании, подарят бутылочку парфюма в знак приглашения на собеседование.