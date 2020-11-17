Человечество могло пережить похожую на современную пандемию тысячи лет назад

Об исследовании пишет ТАСС. Сама научная статья пока опубликована только на сайте препринтов bioRxiv. Это значит, что её ещё не рецензировали.

Как рассказали учёные, анализ генов показал, что древние жители Восточной Азии начали контактировать с вирусами, похожими на SARS-CoV-2, уже 25 тысяч лет назад. Исследователи сопоставили наборы мутаций в генах ДНК, связанных с работой иммунитета и проникновением коронавирусов в организм. Они увидели, что характерные изменения начали впервые появляться ещё в древности.

Мутации затронули в основном те гены, которые непосредственно были связаны с реакцией организма на коронавирус.