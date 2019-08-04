Человечество оказалось не способно разглядеть заранее астероид размером с футбольное поле

Астероид длиной в 100 метров под названием 2019 OK был замечен системами обнаружения лишь за сутки до близкого пролёта мимо Земли. Как отметило агентство, архивные снимки позволяют заметить астероид за несколько недель, но он не был распознан как околоземный объект из-за своей низкой скорости. Астероид обнаружили при помощи телескопов обсерватории SONEAR (Southern Observatory for Near-Earth Asteroids Research)

По мнению специалистов, происшествие с 2019 OK показало не только необходимость более тщательного наблюдения за небом, но и позволит улучшить системы обнаружения астероидов в существующих и будущих телескопах, включая европейский Flyeye.