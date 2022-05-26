Человечество стало ближе к 3D-печати древесины

Группа ученых Массачусетского технологического института продемонстрировала новую методику, которая позволяет выращивать в лабораторных условиях растительный материал, похожий на дерево.

Сначала команда выделила клетки из листьев растения, известного как Zinnia elegans. Затем эти клетки культивировались в жидкой среде в течение двух дней, после чего были перенесены в более густую среду на основе геля. Эта среда содержала питательные вещества и два различных растительных гормона, уровень которых можно было регулировать для настройки физических и механических свойств материала.

Затем команда напечатала этот гель с клетками на 3D-принтере. После трех месяцев инкубации в темноте материал обезвоживается, и в итоге получается индивидуальный объект, изготовленный из древесно-подобной растительной массы. Например, в одном из тестов команда сформировала из материала модель дерева.

В конечном счете, цель состоит в том, чтобы развить технологию до такой степени, чтобы деревянные предметы можно было печатать и выращивать в 3D, а не вырезать.