Человечество стало ещё ближе к выращиванию органов для пересадки

Исследователи нашли способ культивирования стволовых клеток человека в гораздо более раннем состоянии, чем это было возможно раньше. Созданные ими стволовые клетки могут более эффективно интегрироваться со средой нового хозяина. Работа даже увеличивает шанс создать химеру.

Учёные показали, что человеческие клетки можно вырастить, а затем успешно пересадить мышам, благодаря их недифференцированному состоянию. Клетки из такого состояния могут развиваться в любой тип.

Чтобы эффективно вырастить, например, поджелудочную железу у свиней для трансплантации человеку, учёным нужно будет принять во внимание огромные эволюционные различия между видами. И исследователи сделали шаг в этом направлении.