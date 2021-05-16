Человечество тратит 500 лет жизни на прохождение теста «я не робот»

По данным Cloudflare, пользователь тратит в среднем 32 секунды на прохождение CAPTCHA. Всего в мире насчитывается около 4,6 млрд интернет-пользователей. В среднем пользователь видит примерно одну CAPTCHA каждые 10 дней.

Исследователи провели математические расчёты и выяснили, что в день всё человечество теряет почти 500 лет (если бы точнее, около 466 лет) на разгадывание капчи.

В Cloudflare заявили, что хотели бы избавиться от надоевшей CAPTCHA. Идея проста — настоящий человек должен иметь возможность просто потрогать или посмотреть на специальный девайс. В этом поможет, например, USB ключ наподобие YubiKey.