Наука и технологии
Сегодня в 14:29
Человечество тратит 500 лет жизни на прохождение теста «я не робот»
Это, конечно, математическая манипуляция, но тратить время на капчу порой, правда, жалко
Всем нам знакомы капчи, на которых надо выбрать все автобусы или светофоры. Как оказалось, это времязатратное развлечение. Американская компания Cloudflare подсчитала, что человечество тратит 500 лет жизни на прохождение CAPTCHA.
По данным Cloudflare, пользователь тратит в среднем 32 секунды на прохождение CAPTCHA. Всего в мире насчитывается около 4,6 млрд интернет-пользователей. В среднем пользователь видит примерно одну CAPTCHA каждые 10 дней.
Исследователи провели математические расчёты и выяснили, что в день всё человечество теряет почти 500 лет (если бы точнее, около 466 лет) на разгадывание капчи.
В Cloudflare заявили, что хотели бы избавиться от надоевшей CAPTCHA. Идея проста — настоящий человек должен иметь возможность просто потрогать или посмотреть на специальный девайс. В этом поможет, например, USB ключ наподобие YubiKey.