Человечество тратит до 20% своего времени на проблемы с компьютером

Исследователи утверждают, что для достижения значительных улучшений необходимо переосмыслить компьютерные системы и больше вовлекать пользователей в их разработку.

Исследование показало, что люди тратят в среднем от 11 до 20 процентов своего «компьютерного времени» из-за систем, которые либо не работают, либо слишком сложны для понимания, что мешает им эффективно выполнять задачи.

Исследователи подчеркивают важность вовлечения обычных пользователей в процесс разработки, поскольку большинство разочарований возникает из-за незнания систем, а не из-за сложного использования компьютера.

Наиболее распространенные проблемы, о которых сообщается, включают в себя замедление работы системы, зависание, сбои и трудности с поиском нужных вещей.