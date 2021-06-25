Человечество уже боролось с коронавирусом 20 тысяч лет назад

За последние 20 лет случились три крупных вспышки коронавирусных инфекций — от SARS-CoV в 2002 году; от MERS-CoV в 2012; от SARS-CoV-2 в 2019. Новое исследование показало, что тысячи лет назад тоже наблюдалась подобная эпидемия.

В новой работе учёные использовали данные проекта 1000 Genomes Project и рассмотрели изменения в генах человека, кодирующих взаимодействующие с SARS-CoV-2 белки. Исследователи увидели, что коронавирус использует консервативный механизм проникновения в клетки. Учёные применили эволюционный анализ, чтобы найти свидетельства эпидемии коронавируса, бушевавшей среди предков жителей Восточной Азии.

Это исследование поможет лучше понять природу вирусов и научиться прогнозировать эпидемии.