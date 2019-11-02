Человечеству предрекли дефицит риса

Изменение климата затронет как раз те районы, в которых сейчас выращивается большая часть культуры.

Как говорят авторы научной работы, по оценкам учёных к началу следующего столетия население Земли составит примерно десять миллиардов человек. Для половины из них рис будет необходим, но как минимум два миллиарда могут не получить к нему доступа.

Несмотря на то, что глобальное потепление в целом должно повлиять на рост растений положительно, другие последствия изменения климата могут сказаться негативно. Например, снижение уровня осадков и числа опылителей, а также рост количества вредителей.

Чтобы проверить, как глобальное потепление повлияет на урожайность риса, учёные провели имитационный эксперимент. В ходе него выяснилось, что из-за повышенной активности микрофлоры и изменений в химическом составе грунтовой воды и почвы, связанных с ростом температур и выбросами парниковых газов, в растениях будет накапливаться мышьяк.

Только один этот фактор приведёт к снижению урожайности риса на 40%. А в совокупности с другими факторами — в полтора раза.