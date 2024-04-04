Человечеству предрекли потерю «живого» общения из-за бума ИИ

Опубликовано 04 апреля 2024, 17:15
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Человечеству предрекли потерю «живого» общения из-за бума ИИРедактор портал 9to5Google о потере человечности в потоке контента, генерируемого машинами
Рост числа инструментов искусственного интеллекта для написания текстов, таких как ChatGPT и Gemini, приводит к кризису человеческого общения, считает Кайл Брэдшоу, редактор 9to5Google. Эти инструменты, хотя и кажутся полезными, приводят к тому, что безличный, сгенерированный машиной контент захлестывает интернет.
Брэдшоу опасается, что оригинальное письмо и вдумчивое общение приносятся в жертву скорости и эффективности. Он отмечает распространенность сгенерированных ИИ постов в блогах, плагиата и даже написанных ИИ сопроводительных писем. Читатели также страдают, поскольку инструменты, резюмирующие статьи, потенциально препятствуют «истинному пониманию».
Человеческий элемент письма, сетует Брэдшоу, исчезает. Мы стали полагаться на искусственный интеллект, который подводит итоги и даже продолжает беседу, создавая отстраненный, безличный онлайн-ландшафт.
В заключение Брэдшоу призывает читателей активно работать с оригинальным контентом, напоминая о важности общения между людьми в цифровую эпоху.
Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный