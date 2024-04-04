Человечеству предрекли потерю «живого» общения из-за бума ИИ

Брэдшоу опасается, что оригинальное письмо и вдумчивое общение приносятся в жертву скорости и эффективности. Он отмечает распространенность сгенерированных ИИ постов в блогах, плагиата и даже написанных ИИ сопроводительных писем. Читатели также страдают, поскольку инструменты, резюмирующие статьи, потенциально препятствуют «истинному пониманию».

Человеческий элемент письма, сетует Брэдшоу, исчезает. Мы стали полагаться на искусственный интеллект, который подводит итоги и даже продолжает беседу, создавая отстраненный, безличный онлайн-ландшафт.

В заключение Брэдшоу призывает читателей активно работать с оригинальным контентом, напоминая о важности общения между людьми в цифровую эпоху.