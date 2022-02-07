Человечеству предсказали массовое «переселение» в метавселенную

Наука и технологии
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Человечеству предсказали массовое «переселение» в метавселеннуюСкоро она начнёт заменять соцсети
Аналитики Gartner спрогнозировали будущее метавселенной. Они считают, что эта платформа виртуальной реальности станет по-настоящему популярной.
Метавселенной называют постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом через свои аватары. В Gartner считают, что к 2026 году четверть всего населения Земли будет проводить в метавселенной как минимум один час в день. Там люди смогут делать покупки, работать, общаться друг с другом, развлекаться. В общем, это станет заменой соцсетям.
Аналитики предсказывают, что метавселенная позволит работодателям открывать виртуальные офисы с эффектом погружения. Однако пока это всё находится в зачаточном состоянии. Поэтому инвестировать в это стоит осторожнее. Впрочем платформы метавселенной будут достаточно быстро развиваться.
Источник: Gartner