Человек обманул искусственный интеллект ради создания ключей активации Windows

По его словам, проблема с ключами заключалась в том, что ChatGPT не мог подсчитать сумму цифр или определить делимость, что приводило к потоку случайных чисел, которые не проходили необходимые математические тесты.

Этот инцидент подчеркивает важность кибербезопасности. Даже с учетом “блока” внутри нейросети люди все еще находят способы обмана искусственного интеллекта. Да, этот случай касался лишь ключей к устаревшей операционной системе, но можно ведь воспользоваться инструментом для создания ключей и к более современным ОС. Не говоря уже о более криминальном создании вирусов и не только.