Наука и технологии
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Человек оказался не первым видом, виновным в массовом вымирании животных
Наши предки тоже грешили этим
Деятельность человека на протяжении всей его истории становилась причиной гибели многих видов животных и растений. Особенно активно это обсуждают сейчас, приписывая человечеству влияние на глобальное изменение климата, из-за которого с лица земли могут исчезнуть многие организмы. Однако, как оказалось, не только Homo sapiens так радикально влияют на окружающую среду. Подобным промышляли и наши далёкие предки.
В новом исследовании учёных говорится, что процесс уменьшения биоразнообразия начался миллионы лет назад. И виной ему были предки человека. Раньше вымирания видов, которые исследователи отслеживают по ископаемым окаменелостям, объясняли климатическими причинами. Однако климатические изменения на Африканском континенте за последние несколько миллионов лет были довольно незначительными. А значит для вымирания есть ещё одна причина.
Учёные рассказали, что исчезновение крупных хищников в Восточной Африке началось около четырёх миллионов лет назад. Тогда же предки людей начали воровать у хищников только что убитую добычу. Такая тактика привела к монополизации ресурсов предками современных людей и постепенно вытеснила других животных.