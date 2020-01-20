Человек оказался не первым видом, виновным в массовом вымирании животных

В новом исследовании учёных говорится, что процесс уменьшения биоразнообразия начался миллионы лет назад. И виной ему были предки человека. Раньше вымирания видов, которые исследователи отслеживают по ископаемым окаменелостям, объясняли климатическими причинами. Однако климатические изменения на Африканском континенте за последние несколько миллионов лет были довольно незначительными. А значит для вымирания есть ещё одна причина.

Учёные рассказали, что исчезновение крупных хищников в Восточной Африке началось около четырёх миллионов лет назад. Тогда же предки людей начали воровать у хищников только что убитую добычу. Такая тактика привела к монополизации ресурсов предками современных людей и постепенно вытеснила других животных.