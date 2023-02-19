Человек победил искусственный интеллект в игре Го

Американский игрок Келлин Пелрин обыграл машину, воспользовавшись ранее неизвестным недостатком системы. Этот недостаток обнаружил другой компьютер. Но очное противостояние, в котором человек выиграл 14 из 15 партий, было предпринято без непосредственной компьютерной поддержки.

По словам Пелрин, выигрышная стратегия «не совсем тривиальна, но и не слишком сложна» для изучения человеком и может быть использована игроком среднего уровня для победы над машинами. Нужно медленно составлять большую «петлю» из камней, чтобы окружить одну из групп противника, отвлекая при этом ИИ ходами в других углах доски. Машина не заметила своей уязвимости, даже когда окружение было почти полным.