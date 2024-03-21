Человек сфотографировал чужой смартфон с билетом в самолет: его арестовали

Флеризард сфотографировал посадочный талон пассажира на свой телефон — предположительно, пока тот не смотрел. Затем, по словам сотрудника TSA, ему удалось использовать это украденное изображение для прохождения контроля.

Мужчину поймали, когда у молодой пассажирки, путешествующей в одиночку, возникли проблемы при посадке. Сканирование ее билета показало, что она уже «на борту». Запись с камеры наблюдения подтвердила, что Флеризард сфотографировал ее телефон, вероятно, запечатлев посадочный талон.

В самом самолете странное поведение Флеризарда вызвало озабоченность у экипажа. В частности, он попытался открыть дверь для хранения аварийного оборудования. Затем стюардессы заметили, что он проводит чрезмерное количество времени в туалете.

Окончательно все встало на свои места, когда на полном рейсе Флеризарду негде было сесть. Власти задержали его при посадке, и Флеризард, как сообщается, признался в своей «ошибке» и желании вернуться домой.