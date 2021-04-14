Наука и технологии
Сегодня в 19:02
Человек стал больше доверять компьютерам, чем людям
Особенно в решении сложных задач
Учёные заявили, что люди стали больше доверять компьютерам, чем себе подобным, при принятии повседневных решений.
Кратко об исследовании учёных из Университета Джорджии рассказывает Naked Science. По словам авторов, доверие людей к компьютерам особенно растёт, если речь идёт о сложных и объёмных задачах.
Во время эксперимента учёные попросили 1500 участников подсчитать число людей на фотографии. Также люди сравнивали фразы по поводу задачи, сказанные людьми и сгенерированные алгоритмом. По мере роста числа людей на фотографии, считать их становилось труднее. И тогда участники с большей вероятностью начинали соглашаться с фразами алгоритма. Также они начинали более скептически относиться к подсчётам других людей.
Учёные пришли к выводу, что люди склонны полагаться на компьютеры по мере усложнения задачи, и «это сильнее, чем надежда на других людей».