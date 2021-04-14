Человек стал больше доверять компьютерам, чем людям

Кратко об исследовании учёных из Университета Джорджии рассказывает Naked Science. По словам авторов, доверие людей к компьютерам особенно растёт, если речь идёт о сложных и объёмных задачах.

Во время эксперимента учёные попросили 1500 участников подсчитать число людей на фотографии. Также люди сравнивали фразы по поводу задачи, сказанные людьми и сгенерированные алгоритмом. По мере роста числа людей на фотографии, считать их становилось труднее. И тогда участники с большей вероятностью начинали соглашаться с фразами алгоритма. Также они начинали более скептически относиться к подсчётам других людей.

Учёные пришли к выводу, что люди склонны полагаться на компьютеры по мере усложнения задачи, и «это сильнее, чем надежда на других людей».