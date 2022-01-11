Человек управляет мозгом или мозг человеком: отвечает учёный

По поводу наличия или отсутствия свободы воли у человека сейчас идут споры. К примеру, если он хочет что-то съесть и купить, то он может самостоятельно выбирать. Но не всё так однозначно.

Согласно исследованиям в области нейробиологии, мозг способен инициировать действия даже до того, как человек их осознает. В целом же цель мозга - контролировать работу всего организма. При этом вся информация получается мозгом от органов зрения, слуха и т.п. При этом получает он только результаты: например, громкий удар. Чтобы понять, из-за чего этот удар произошёл, мозг обращается к воспоминаниям, которые похожи на то, что происходит сейчас. Это необходимо для того, чтобы мозгу было понятно, как ему действовать дальше. И подготавливает тело к движению он примерно за секунды до того, как само движение произойдёт.