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Наука и технологии
Опубликовано 06 марта 2024, 12:34
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Человек за два года получил 217 доз вакцины против COVID-19: что с ним сейчас

Жив и здоров, но лучше за ним не повторять
Немецкий мужчина, получивший за два года 217 прививок против COVID-19, предложил ценную информацию о безопасности и эффективности этих вакцин, пишет New Atlas. Исследователи из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге изучили случай мужчины, которого изначально подозревали в попытке незаконной продажи прививочных карт.

Одним из основных опасений было «иммунное истощение», когда частые вакцинации могли ослабить иммунную систему. Однако мужчина продемонстрировал исключительно высокий уровень антител и Т-клеток, направленных против вируса, что свидетельствует о сильном иммунном ответе. Его общая иммунная функция также оставалась здоровой.

Примечательно, что мужчина не отметил никаких побочных эффектов от вакцинации, несмотря на то, что получал ее ежедневно в течение нескольких месяцев. У него также не было никаких признаков того, что он когда-либо был инфицирован COVID-19. Даже после получения дополнительной дозы вакцины в ходе исследования у него сформировался эффективный ответ антител.

Подчеркивая, что это уникальный случай, ведущий исследователь Килиан Шобер подчеркивает его важность: «Это наблюдение… указывает на хорошую переносимость препаратов». Он подтверждает, что для уязвимых групп населения рекомендуется использовать три дозы препарата с регулярным повышением дозы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#Коронавирус COVID-19