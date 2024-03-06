Человек за два года получил 217 доз вакцины против COVID-19: что с ним сейчас

Одним из основных опасений было «иммунное истощение», когда частые вакцинации могли ослабить иммунную систему. Однако мужчина продемонстрировал исключительно высокий уровень антител и Т-клеток, направленных против вируса, что свидетельствует о сильном иммунном ответе. Его общая иммунная функция также оставалась здоровой.

Примечательно, что мужчина не отметил никаких побочных эффектов от вакцинации, несмотря на то, что получал ее ежедневно в течение нескольких месяцев. У него также не было никаких признаков того, что он когда-либо был инфицирован COVID-19. Даже после получения дополнительной дозы вакцины в ходе исследования у него сформировался эффективный ответ антител.

Подчеркивая, что это уникальный случай, ведущий исследователь Килиан Шобер подчеркивает его важность: «Это наблюдение… указывает на хорошую переносимость препаратов». Он подтверждает, что для уязвимых групп населения рекомендуется использовать три дозы препарата с регулярным повышением дозы.

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