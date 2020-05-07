Человека впервые приговорили к смертной казни через сервис для видеозвонков

Обвинительный приговор вынес нигерийский суд. Как сообщает BBC, вся процедура совершалась через Zoom. Подсудимый Олалекан Хамид в 2018 году убил мать своего работодателя. Слушание по делу длилось почти три часа. Через сервис видеозвонков на заседании удалённо присутствовали адвокаты и генеральный прокурор. В итоге Хамида приговорили к смертной казни через повешение.

Пока неизвестно, планирует ли подсудимый обжаловать решение. Приговор также должен утвердить губернатор штата.

Правозащитная организация Human Rights Watch выступила против такого решения. По мнению правозащитников, приговор к смертной казни в таком формате следует отменить.

Стоит отметить, что в Нигерии смертная казнь редко приводится в исполнение. СМИ пишут, что в камере смертников сейчас находится более двух тысяч человек.