Человекоподобного робота Atlas научили работать на стройке

В опубликованном видеоролике Атласу дается задание: принести человеку его инструменты. Чтобы выполнить его, робот должен найти тяжелую доску, поднять ее и с ее помощью преодолеть брешь на своем пути. Он должен поднять тяжелую сумку с инструментами и, балансируя с ней, пробежать по доске и совершить маленький дерзкий прыжок на более высокий уровень. Затем ему нужно забросить сумку с инструментами на другой уровень, более высокий, чем он сам.

Когда мы поднимаем или толкаем что-то тяжелое, мы предвидим его вес и то, как он повлияет на наше равновесие. Поэтому Атлас должен научиться делать то же самое и учитывать вес и пропорции переносимого объекта в своем собственном чувстве динамического равновесия. Динамическое построение пути, демонстрируемое на видео, означает, что Atlas должен быстро и естественно взаимодействовать с окружающей средой.