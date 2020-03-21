Человекоподобные роботы оказались не нужны на МКС

«Фёдор» вообще-то на МКС уже летал в прошлом году. Там космонавты провели с ним пару испытаний, а затем робот вернулся на Землю. Общение с космонавтами дало специалистам понять, что устройства наподобие «Фёдора» не востребованы на станции из-за того, что там постоянно присутствуют люди.

В итоге эксперты решили, что роботы в большей степени пригодятся на окололунной базе, которая будет редко посещаться людьми.

В «Андроидной технике» также рассказали, что относительно «Фёдора» было много замечаний по костюму управления.

Стоит отметить, что сейчас научно-производственное объединение разрабатывает робота проекта «Испытатель», который сможет управлять космическим кораблём «Орёл» во время его первых полётов.