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Человекоподобные роботы оказались не нужны на МКС
Да, «Фёдор» в том числе
Человекоподобные роботы, аналогичные российскому «Фёдору», оказались не нужны на Международной космической станции (МКС). Такой вывод следует из анализа, проведённого Научно-производственным объединением «Андроидная техника».
«Фёдор» вообще-то на МКС уже летал в прошлом году. Там космонавты провели с ним пару испытаний, а затем робот вернулся на Землю. Общение с космонавтами дало специалистам понять, что устройства наподобие «Фёдора» не востребованы на станции из-за того, что там постоянно присутствуют люди.
В итоге эксперты решили, что роботы в большей степени пригодятся на окололунной базе, которая будет редко посещаться людьми.
В «Андроидной технике» также рассказали, что относительно «Фёдора» было много замечаний по костюму управления.
Стоит отметить, что сейчас научно-производственное объединение разрабатывает робота проекта «Испытатель», который сможет управлять космическим кораблём «Орёл» во время его первых полётов.