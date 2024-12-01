Человекоподобный робот Tesla Optimus получил новую руку

Маск назвал робота потенциальным «персональным C-3PO и R2-D2», намекая на будущее применение в быту. Однако скептицизм остается. Некоторые зрители задались вопросом, была ли демонстрация честной, или робот управлялся дистанционно.

С 2021 года Tesla постоянно совершенствует робота, который в своей основе использует технологии систем помощи водителю Tesla. Недавно «Оптимус» появился на одном из мероприятий в Лос-Анджелесе, подавая напитки и общаясь с гостями. Маск планирует, что со следующего года робот будет работать на заводах Tesla, выполняя повторяющиеся и опасные задачи.

В будущем Tesla планирует создать домашнюю версию Optimus, которая сможет сидеть с детьми, стричь газоны или даже выступать в роли компаньона. По оценкам Маска, при серийном производстве робот будет стоить около 25 000 долларов.