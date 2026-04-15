Человекоподобный робот Unitree H1 разогнался до 10 метров в секунду

Опубликовано 15 апреля 2026, 15:18
Человекоподобный робот Unitree H1 разогнался до 10 метров в секундуПочти Усэйн Болт
Китайская Unitree показала, как человекоподобный робот H1 бежит по беговой дорожке со скоростью 10 метров в секунду, или примерно 36 километров в час. При этом робот не использует никаких кабелей и сам держит равновесие.
Вес H1 — 62 килограмма, а длина ног — 80 сантиметров. Внутри — моторы, разработанные самой Unitree. На каждую ногу приходится по пять подвижных сочленений, на каждую руку — по четыре.
Робот оснащён камерой и лазерным датчиком, которые в реальном времени видят поверхность под ногами и помогают не споткнуться. Питается от аккумулятора.
Основатель Unitree заявил, что через год роботы смогут пробегать 100 метров быстрее чем за 10 секунд. Для этого осталось улучшить систему равновесия, укрепить суставы и доработать управление.