Челябинский математик создал точный алгоритм для шестиножной «избушки»

Главная задача инженеров — точно определить положение и ориентацию платформы, зная длины всех шести ножек. Ранее решения сводились к сложным системам уравнений с десятками возможных вариантов. Существующие методы были либо быстрыми, но неточными, либо точными, но медленными.

Алгоритм Мартюшева сочетает скорость и точность. Он работает на стандартных операциях линейной алгебры. Реализации доступны на MATLAB, Julia и Python на GitHub, а корректность подтверждена экспериментальными данными.