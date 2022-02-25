Челябинский метеорит связали с появлением Луны у Земли

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Челябинский метеорит связали с появлением Луны у ЗемлиОн мог пережить то же столкновение, из-за которого образовалась Луна
Учёные заявили, что метеор, взорвавшийся в небе над Челябинском в 2013 году, также мог быть причастен к гигантскому удару, сформировавшему Луну.
Учёные провели микроскопический анализ метеорита, чтобы провести датирование возможных ударов. Исследователи обнаружили, что Челябинский метеорит претерпел два столкновения: одно около 4,5 млрд лет назад, а другое около 50 млн лет назад. В ходе последнего, скорее всего, камень оторвало от его более крупного родительского тела и отправило на курс столкновения с Землёй.
Первое же столкновение совпадает с крупными периодами формирования объектов в Солнечной системе. В то время нечто откололо кусок от молодой Земли, и образовалась Луна.
Теперь учёным предстоит проверять свою гипотезу.
Источник: Science Alert