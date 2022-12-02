Чем арахис, травы и специи полезны для кишечника

Ранее учёные увидели, что люди, у которых много разных микробов в кишечнике, более здоровы. В новой работе исследователи сравнивали состояние людей, часть из которых перекусывала арахисом, а часть — крекерами и сыром. В конце шести недель эксперимента участники, которые ели арахисовую закуску, показали повышенное количество Ruminococcaceae, группы бактерий, связанных со здоровым метаболизмом и иммунной функцией.

В исследовании трав и специй учёные проанализировали влияние корицы, имбиря, тмина, куркумы, розмарина, орегано, базилика и тимьяна на состояние участников с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что если добавлять эти травы в продукты, то увеличивается число тех же бактерий Ruminococcaceae.