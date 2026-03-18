Чем больше аккумулятор, тем быстрее он заряжается: создан прототип квантовой батареи

Опубликовано 18 марта 2026
Чем больше аккумулятор, тем быстрее он заряжается: создан прототип квантовой батареиРазработка из Австралии
Австралийские учёные разработали первый в мире действующий прототип квантового накопителя энергии. Пока это лишь лабораторный образец, но он уже работает.
Обычные батареи хранят энергию с помощью химических реакций. Квантовые используют другие принципы — суперпозицию и запутанность частиц. Ученые создали многослойную структуру и заряжали ее лазером без проводов, пишут СМИ. Есть один интересные нюанс: такая батарея заряжается быстрее, если сделать ее больше.
Пока прототип работает недолго — энергия хранится несколько наносекунд. Да и объем накопленной энергии маловат. Зато в будущем такие батареи будут работать при комнатной температуре.
Сейчас главная задача — научиться удерживать энергию подольше.