Учёный проанализировал 1,5 миллиона отрывков из парламентских речей за 30 лет. Выяснилось: политики в правящей коалиции говорят более сложным языком, чем их коллеги из оппозиции. Но стоит им снова уйти в оппозицию — язык становится проще.

Причина не в личных предпочтениях, а в самой роли министра. Он обязан использовать бюрократические и юридические формулировки, говорить на сложные темы — законы, регулирование, кризисы. Это требует точности, но делает речь запутанной. При этом избирателям больше нравится простая и понятная речь. В эксперименте с участием 4 000 человек политики, говорившие проще, получали более высокие оценки — даже если суть сказанного была той же.

Это может объяснить, почему популисты часто… популярнее: они говорят прямо и просто, в отличие от чиновников у власти.

По мнению Йорта, сложный язык — это «цена» власти.