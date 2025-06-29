Наука и технологии
Опубликовано 29 июня 2025, 13:56
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Чем больше власти у политиков, тем менее понятна их речь обычным людям — учёный

Почему политики у власти начинают говорить сложнее… и теряют поддержку
Новое исследование политолога Фредерика Йорта из Копенгагенского университета показало: когда политики приходят к власти, их речь становится сложнее и менее понятной для обычных людей.
Чем больше власти у политиков, тем менее понятна их речь обычным людям — учёный

© Ferra.ru

Учёный проанализировал 1,5 миллиона отрывков из парламентских речей за 30 лет. Выяснилось: политики в правящей коалиции говорят более сложным языком, чем их коллеги из оппозиции. Но стоит им снова уйти в оппозицию — язык становится проще.

Причина не в личных предпочтениях, а в самой роли министра. Он обязан использовать бюрократические и юридические формулировки, говорить на сложные темы — законы, регулирование, кризисы. Это требует точности, но делает речь запутанной. При этом избирателям больше нравится простая и понятная речь. В эксперименте с участием 4 000 человек политики, говорившие проще, получали более высокие оценки — даже если суть сказанного была той же.

Это может объяснить, почему популисты часто… популярнее: они говорят прямо и просто, в отличие от чиновников у власти.

По мнению Йорта, сложный язык — это «цена» власти.

Источник:phys.org
Автор:Максим Многословный
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