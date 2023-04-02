Чем долгожители отличаются от других людей

Исследователи провели секвенирование отдельных клеток крови у семи долгожителей старше 100 лет. Они обнаружили, что у них есть особенности, которые отличают их от клеток других людей.

Иммунная система человека способна учиться и адаптироваться к различным возбудителям болезней, но с возрастом эта способность ухудшается. У долгожителей же иммунная система сохраняет свою функциональность и реактивность до глубокой старости.

Учёные полагают, что у долгожителей есть защитные факторы, которые позволяют иммунной системе лучше справляться с окружающей средой и продлевать жизнь.