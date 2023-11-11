Чем Европа заменит МКС после падения станции на Землю

Чем Европа заменит МКС после падения станции на ЗемлюИ при чем тут AirBus
Европейское космическое агентство (ЕКА) обеспечит себе доступ к коммерческой космической станции Starlab благодаря партнерству с компаниями Airbus и Voyager Space. Это сотрудничество является стратегическим шагом, призванным заполнить пустоту, которая появится после устаревающей Международной космической станцией (МКС), которая должна быть выведена из эксплуатации в 2030 году.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Меморандум о взаимопонимании, подписанный ESA, Airbus и Voyager Space, направлен на изучение многогранных возможностей Starlab. Этот проект обещает стать «переломным» - от содействия полетам астронавтов и исследовательским работам до развития коммерческого бизнеса.
Проект Starlab, выбранный NASA в декабре 2021 года, является частью плана космического агентства по открытию «новой эры» коммерческих полетов на низкую околоземную орбиту. Благодаря инвестициям NASA в размере 415,6 млн долларов компаниям Voyager Space и Airbus предстоит разработать, построить и эксплуатировать Starlab, запуск которого запланирован на 2028 год.