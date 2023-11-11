Чем Европа заменит МКС после падения станции на Землю

Меморандум о взаимопонимании, подписанный ESA, Airbus и Voyager Space, направлен на изучение многогранных возможностей Starlab. Этот проект обещает стать «переломным» - от содействия полетам астронавтов и исследовательским работам до развития коммерческого бизнеса.

Проект Starlab, выбранный NASA в декабре 2021 года, является частью плана космического агентства по открытию «новой эры» коммерческих полетов на низкую околоземную орбиту. Благодаря инвестициям NASA в размере 415,6 млн долларов компаниям Voyager Space и Airbus предстоит разработать, построить и эксплуатировать Starlab, запуск которого запланирован на 2028 год.