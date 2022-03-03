Чем грозит OneWeb отказ от соблюдения требований "Роскосмоса"

Если они попытаются переориентировать свои запуски на другой носитель, пока еще даже непонятно какой, то на это уйдет года два. К тому времени Starlink развернет еще несколько тысяч аппаратов и места для OneWeb на рынке не останется. Шансов на то, что после такого OneWeb сможет существовать, на мой взгляд, особо нет — компании придется объявлять о банкротстве.