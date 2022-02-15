Чем хорош российский С-500

Автор отметил, что характеристики C-500 не имеют себе равных. Комплекс превосходит возможности американских комплексов THAAD и Patriot. Так, у российской системы дальность поражения составляет 600 километров. А американские аналоги стреляют максимум на 200 километров.

Помимо этого, С-500 может перехватывать гиперзвуковые цели, движущиеся со скоростью более 10 Махов. Ещё у комплекса есть множество датчиков, которые позволяют ему обнаруживать авиацию на расстоянии 800 километров, наводить зенитные ракеты даже на спутники и межконтинентальные баллистические ракеты. Система может делиться информацией о целях с С-400, С-350 и «Бук».