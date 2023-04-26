Чем китайская метавселенная будет отличаться от западной

Дело в том, что Пекин поддерживает технологии, которые он считает стратегическими, устанавливая при этом правила, регулирующие то, что может происходить в киберпространстве. Китайские стартапы и технологические инвесторы пытаются запустить отечественные версии метавселенной или интегрировать элементы виртуальной и смешанной реальности в потребительские товары. Но пока без особого успеха.

Однако поддержка со стороны правительства носит условный характер, поскольку у Пекина есть свое видение того, что метаверс-технологии сделают для Китая. Вместо виртуального мира, где люди могут общаться, работать и играть, метаверс должен служить физической экономике Китая.

Правительство уже приняло меры по ограничению игрового бизнеса на фоне опасений, что молодые люди становятся зависимыми от онлайн-игр, и оно хочет убедиться, что метаверс не окажет негативного влияния на общество.