Чем китайская метавселенная будет отличаться от западной

Чем китайская метавселенная будет отличаться от западнойПотребители там явно будут не на первом месте
Китайская версия метавселенной будет сильно отличаться от западной, а китайское правительство будет играть ключевую роль в регулировании этого сектора, пишет Wired. В отличие от западных аналогов, китайские виртуальные миры нацелены на поддержку экономики страны, а не только потребителей.
Дело в том, что Пекин поддерживает технологии, которые он считает стратегическими, устанавливая при этом правила, регулирующие то, что может происходить в киберпространстве. Китайские стартапы и технологические инвесторы пытаются запустить отечественные версии метавселенной или интегрировать элементы виртуальной и смешанной реальности в потребительские товары. Но пока без особого успеха.
Однако поддержка со стороны правительства носит условный характер, поскольку у Пекина есть свое видение того, что метаверс-технологии сделают для Китая. Вместо виртуального мира, где люди могут общаться, работать и играть, метаверс должен служить физической экономике Китая.
Правительство уже приняло меры по ограничению игрового бизнеса на фоне опасений, что молодые люди становятся зависимыми от онлайн-игр, и оно хочет убедиться, что метаверс не окажет негативного влияния на общество.