Чем коронавирус опасен для аллергиков

Но ситуация не уникальная. Так, Логина утверждает, что это же обострение происходит и при других вирусных заболеваниях, потому что любая инфекция так или иначе влияет на иммунитет.

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