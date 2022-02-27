Чем коронавирус опасен для аллергиков

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Чем коронавирус опасен для аллергиковИ не только он
Аллергики и так испытывают множество проблем в определенные времена года, а тут еще и коронавирус “подключился”. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина предупредила аллергиков, что коронавирус может пагубно на них повлиять.
По словам иммунолога, коронавирус может вызвать обострение аллергии у чувствительных к ней людей, даже после длительной ремиссии.
Это я наблюдаю у своих пациентов. Скажем, длительная ремиссия, 15 лет не было обострения аллергических заболеваний, переболел коронавирусом, иногда это и после гриппа бывает, и обострение идет
Надежда Логина
Иммунолог
Но ситуация не уникальная. Так, Логина утверждает, что это же обострение происходит и при других вирусных заболеваниях, потому что любая инфекция так или иначе влияет на иммунитет.
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Источник: URA.news