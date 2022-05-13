Чем круглые города хуже квадратных и треугольных

Исследователи провели вихревую симуляцию, а также создали различные модели, чтобы закрыть этот пробел в знаниях. Оказалось, что есть разница во времени выпадения осадков в городах и за их пределами. Также учёные смоделировали образование осадков в городах одинаковой площади, но разной формы: треугольной, квадратной и круглой.

Результаты показали, что именно в круглых городах осадки выпадают чаще, а их интенсивность — выше. Этот эффект оказался более выражен для прибрежных городов. В частности, там выпадает осадков на 22% больше осадков. Кроме того, утренний пик интенсивности дождей в круглых городах на 78% выше, чем в треугольных.