Чем манулы отличаются от обычных кошек

Манулы живут в центральной и северной Азии. Эти животные считаются родственниками домашних кошек. У манулов круглая голова, короткие лапы, густая и длинная шерсть (до 7 см в длину).

Существует также несколько разновидностей этих кошек. Первый вид (сибирский) обитает в Сибири, на Алтае, в Монголии, Китае, и шерсть у него светло-серая. Среднеазиатский манул с красновато-рыжим окрасом встречается в Афганистане, Узбекистане, Пакистане, Туркмении, Таджикистане, Иране, Казахстане. Наконец, тибетского манула с самой тёмной шерстью можно увидеть на Тибете, в Кашмире, Непале.