Чем мозг человека оказался «лучше» мозга неандертальца

Дополнительное время вызвано различиями в некоторых белках Ещё один шаг в развитии нашего неокортекса играет важную роль в защите людей от болезней. А вот неандертальцам с этим не повезло.

Учёные использовали для исследования лабораторных мышей, которые, как оказалось, имеют те же самые шесть аминокислот в соответствующих белках, что и неандертальцы (и человекообразные обезьяны). Используя CRISPR Cas-9, исследователи заменили эти аминокислоты на те, которые есть у современных людей. Кроме того, они вырастили органоиды человеческого мозга из эмбриональных стволовых клеток и заменили аминокислоты современного человека вариантами неандертальца/мыши/обезьяны.

Учёные увидели, что три аминокислоты современного человека в двух белках вызывают более длинную метафазу, начало которой знаменует выход хромосом в экваториальную плоскость клетки. Это приводит к меньшему количеству ошибок в геноме.