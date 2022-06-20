Чем мозг психопатов отличается от обычного

В новом исследовании учёные использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ) для изучения структуры мозга 108 мужчин. Исследователи обнаружили, что у психопатов объём полосатого тела в среднем был на 9,4% больше, чем у контрольной группы. Дополнительный анализ 12 участниц-женщин предоставил доказательства того, что результаты могут распространяться и на них.

«Взрослые с психопатическими чертами имеют большие объёмы полосатого тела, области мозга, которая участвует в обработке информации, связанной с вознаграждением», — пояснили учёные. Они добавили, что всегда знали: психопаты склонны идти на крайние меры в поисках вознаграждения, включая преступную деятельность. Похоже, учёные нашли нейробиологическую подоплёку этого импульсивного поведения.