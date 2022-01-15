Чем может быть опасен белый хлеб

Помимо хлеба диетолог назвала фастфуд, колбасы, бекон. Что касается первого, то якобы повышенная концентрация сахара в нём оказывает негативное воздействие на поджелудочную железу, повышает давление и уровень холестерина. Из-за этого могут образовываться атеросклеротические бляшки, мешающие циркуляции крови.

Ещё диетолог добавила к списку опасных продуктов очищенные злаки: белый рис, манную крупу и растворимые каши. По словам Соломатиной, не стоит злоупотреблять и алкоголем, а также продуктами с красителями, консервантами и жирами.

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