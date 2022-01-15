Чем может быть опасен белый хлеб

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Чем может быть опасен белый хлебДля мозга
Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что продукты, содержащие трансжиры и большое количество сахара, влияют на давление, что, в свою очередь, повышает уровень холестерина и риск развития деменции. К таким продуктам она отнесла и белый хлеб.
Помимо хлеба диетолог назвала фастфуд, колбасы, бекон. Что касается первого, то якобы повышенная концентрация сахара в нём оказывает негативное воздействие на поджелудочную железу, повышает давление и уровень холестерина. Из-за этого могут образовываться атеросклеротические бляшки, мешающие циркуляции крови.
Ещё диетолог добавила к списку опасных продуктов очищенные злаки: белый рис, манную крупу и растворимые каши. По словам Соломатиной, не стоит злоупотреблять и алкоголем, а также продуктами с красителями, консервантами и жирами.
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Источник: РИА Новости