Чем может быть полезно переработанное золото с SIM-карт

Как отметил ведущий автор исследования, «шокирует тот факт, что большая часть электронных отходов отправляется на свалку, и это противоположно тому, что мы должны делать для сохранения драгоценных ресурсов».

Поэтому учёные разработали недорогой способ извлечения золота и других ценных металлов из электронных отходов, таких как печатные платы (PCB), SIM-карты и картриджи для принтеров. Проблема только в том, что золото, полученное в результате этого процесса, нельзя повторно использовать в электронике, не вкладывая в это большие деньги. Зато учёные обнаружили, что его можно без проблем применять в качестве катализатора при производстве полезных соединений, включая фармацевтические продукты.