“Чем мы ближе, тем труднее мне отвечать”: гендиректор OpenAI об осознающей себя нейросети

Он ответил, что не назовет определенных сроков выхода GPT-4. “Он выйдет в какой-то момент, когда мы будем уверены, что сможем сделать это безопасно и ответственно”. Когда Альтмана спросили о графике, который якобы сравнивает количество параметров в GPT-3 (175 миллиардов) и GPT-4 (100 триллионов), он назвал его полной чушью: “я не знаю, откуда это все берется”.

На вопрос о том, как далеко мы находимся от разработки искусственного интеллекта, способного себя осознать, Альтман ответил: “Чем ближе мы подходим, тем труднее мне отвечать. Потому что я думаю, что это будет гораздо более размытый и постепенный переход, чем люди думают”.