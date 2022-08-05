Чем навредит человечеству искусственная говядина

Учёные пояснили, что за счёт искусственного мяса сельскохозяйственный углеродный след может снизиться на 2,5-13,5% в США, в основном из-за сокращения количества коров. «Тем не менее, альтернативы говядине на растительной основе — это не панацея», — говорят учёные. Их влияние на другие экологические параметры, такие как общее потребление воды, неоднозначно.

Кроме того, массовое производство искусственной говядины может лишить работы более чем 1,5 млн человек. По словам исследователей, бороться с изменением климата важно, но это может иметь множество последствий, в том числе отрицательных.