Чем необычна украинская модернизация самоходной артиллерийской установки «Гвоздика»

Как пишет «Российская газета», украинцы решили позаботиться о защите САУ. При этом они выбрали очень странный материал: сообщается, что на борта машины навесили резину, которая частично прикрыла и ходовую часть. Ещё кусок резины приделали к люку перед рабочим местом механика-водителя.

Автор текста в «Российской газете» считает, что это было сделано для самоуспокоения, а не реальной помощи в бою. Также он отметил, что серийное производство 2С1 «Гвоздика» началось 50 лет назад. Сейчас эти самоходные артиллерийские установки являются самыми массовыми самоходками в украинских войсках.