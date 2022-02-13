Чем новая версия противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» кардинально отличается от базовой

По его словам, самоходная пушка получила новейшую систему управления огнём. Она позволяет вести стрельбу не только по целеуказанию командирской машины, но и в автоматическом режиме. Цель в этом случае наводчик может даже не видеть.

Помимо этого, «Спрут» на базе БМД-4 получил новую силовую установку, информационно-управляющую систему шасси, новый прицельный комплекс и современное програмно-техническое обеспечение, а также дополнительную дистанционно управляемую пулемётную установку.

Машину уже испытали. Она подтвердила все характеристики.

В целом, «Спрут-СДМ1» вооружён 125-мм пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулемётом и пулемётом калибра 7,62-мм, установленным на модуле с дистанционным управлением.